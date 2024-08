Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde bisher zu folgenden Einsätzen alarmiert:

Um 11:06 Uhr wurde der hauptamtliche Löschzug und die Löschgruppe Külchen zu einem Brandmeldealarm in die Memelstraße alarmiert. In einer dortigen Firma war es in einer Produktionshalle zu einer Verrauchung gekommen. Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten eine Lüftungsanlage als Ursache ausfindig machen. Die Anlage wurde stromlos geschaltet und die Halle entraucht. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt. Der Einsatz endete um 12:55 Uhr.

Um 14:43 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in den Altenloher Weg gerufen. Unter einem dortigen Auto befand sich eine ca. 1qm großer Betriebsmittelfleck. Dieser wurde mit Bindemittel abgebunden. Der Einsatz konnte um 15:01 Uhr beendet werden.

Zu einer hilflosen Person hinter einer Wohnungstür wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter um 17:29 Uhr alarmiert. Über ein auf kipp stehendes Fenster konnte sich gewaltfrei Zugang verschafft werden und die Person dem Rettungsdienst übergeben werden. Dieser Einsatz endete um 17:58 Uhr.

