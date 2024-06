POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Mainz (ots) - Nach dem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstagnachmittag in der Rheinhessenstraße in Mainz-Hechtsheim wurde zunächst angenommen, dass die 84-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt sei. Mittlerweile steht fest, dass die Unfallbeteiligte zwar verletzt wurde, aber die Verletzungen zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich waren und diese eher als ...

mehr