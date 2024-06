Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verletzungen bei 84-Jähriger nicht lebensbedrohlich

Mainz (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstagnachmittag in der Rheinhessenstraße in Mainz-Hechtsheim wurde zunächst angenommen, dass die 84-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt sei.

Mittlerweile steht fest, dass die Unfallbeteiligte zwar verletzt wurde, aber die Verletzungen zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich waren und diese eher als leicht beschrieben werden können. Die Verletzte befindet sich dennoch zunächst noch stationär im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell