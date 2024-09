Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Peterzell

Schwarzwald Baar Kreis) Brand einer Holzbeige - Polizei bittet um Hinweise (11.09.2024)

Peterzell (ots)

Zu einem Brand im Wald und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochabend in der Buchenberger Straße gekommen. Kurz vor 20 Uhr entdeckte ein 57-jähriger Besitzer einer Holzbeige den Brand hinter seinem Haus und wählte den Notruf. Die daraufhin anrückende Feuerwehr St. Georgen übernahm die erforderlichen Löschmaßnahmen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 2.500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die am Mittwochabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Hauses Buchenberger Straße oder rund um die Holzbeige gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 / 949500, in Verbindung zu setzen.

