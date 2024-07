POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach Whatsapp-Betrug

Trier (ots) - Am Sonntag, 30. Juni, gegen 22:20 Uhr, raubten zwei Männer eine junge Frau in der Saarstraße aus. Die Frau stand neben der Leyendecker Bastelstube in Richtung Optik Ruschel als zwei Männer auf sie zu kamen, die sich schwarze Tücher über den Mund gezogen hatten. Die Männer sprachen die Frau kurz an, drückten sie gegen die Scheibe der Bastelstube, zerrissen ihr T-Shirt und entwendeten Bargeld aus ihrer Westentasche. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Als ...

mehr