POL-PPTR: Diebstahl aus Auto in Tiefgarage

Trier (ots) - Am Freitag, 28. Juni, zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung in der Balthasar-Neumann-Straße. Die Täter entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen bitte an: ...

