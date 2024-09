Blumberg - B 27 (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag, den 06.09.2024, auf der Bundesstraße 27 zwischen Randen und Zollhaus ereignet. Ein 29-jähriger Mercedes Vito-Fahrer fuhr von Randen in Richtung Zollhaus. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, welche zweispurig verlief. Ein ...

mehr