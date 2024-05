Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In Tempo-30-Zone: Polizei blitzt VW-Fahrerin mit 65 km/h

Petershagen (ots)

(SN) Bei Überwachungen des Straßenverkehrs konnten Beamte der Polizeiwache Petershagen am Freitagmorgen am Kindergarten in Ilse insgesamt sieben Geschwindigkeitsverstöße von Fahrzeugführern feststellen. Diese haben teilweise erhebliche Folgen für die betroffenen Verkehrsteilnehmer. In der Bilanz fertigten die Beamten vier Owi-Anzeigen und erhoben elf Verwarngelder.

Im Detail brauste eine 22-jährige Petershägerin am Steuer eines VW in der Tempo-30-Zone mit gemessenen 65 Stundenkilometern auf die Messstelle an der Ilser Landstraße zu. Die Folge für die Tagesschnellste: Ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Auch eine 33-Jährige in einem Audi schien es eilig zu haben. So war die ebenfalls in Petershagen wohnende Frau mit einer Geschwindigkeit von 58 km/h unterwegs, was ein Bußgeld über 180 Euro und einen Punkt zur Folge haben wird. Negativ fielen auch die sechs Fahrzeuginsassen eines am Straßenverkehr teilnehmenden VW Bulli auf. Zwar befuhr dessen Fahrer die Straße nicht zu schnell, dafür hatte keiner der Fahrzeuginsassen einen Sicherheitsgurt angelegt.

Am selben Vormittag geriet außerdem ein Autofahrer aus Neustadt am Rübenberge ins Visier der Petershäger Beamten. Dieser behinderte die Feuerwehr, die sich auf der Anfahrt zu einem Brandeinsatz in Wasserstraße befand. In der Folge muss der 56-Jährige nun mit unerfreulicher Post rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell