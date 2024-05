Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Motorradfahrer erleidet bei Alleinunfall leichte Verletzungen

Stemwede (ots)

(AB) Ein mutmaßlich angetrunkener 20-jähriger Motorradfahrer ist in den frühen Morgenstunden des Freitags mit seinem Motorrad in Haldem gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr der Mann gegen 5.30 Uhr mit seiner Kawasaki aus Haldem kommend den Heideweg in Richtung Sundern. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der Fahrer kurz vor der Kreuzung Ilweder Straße die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach links von der Fahrbahn ab und in der Folge auf einem Acker zum Stillstand.

Ein aufmerksamer Autofahrer wurde auf das neben der Fahrbahn liegende Kraftrad sowie den darunterliegenden Fahrer aufmerksam. Sofort stoppte er seinen Wagen und kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Heranwachsenden.

Die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung stellte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des leicht verletzten Stemweders fest. Nachdem er von einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus nach Lübbecke gefahren wurde, entnahm man ihm noch eine Blutprobe. Noch in den Morgenstunden konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen.

Weil der Verunfallte offenbar auch keinen Führerschein hatte und das Motorrad zudem nicht zugelassen war, kommt neben der einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hinzu.

