POL-MI: Autos stoßen zusammen

Bad Oeynhausen (ots) - (AB) Zum wiederholten Mal wurde die Polizei am Freitagabend zu dem ehemaligen Hotel in der Straße "Am Kurpark" gerufen. Ein aufmerksamer Spaziergänger informierte die Beamten über seine Beobachtungen. Danach verschafften sich drei Unbekannte zunächst gegen 21.30 Uhr Zutritt zu dem Gebäude. Nur wenige Minuten später - nach dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung - verließ das Trio den Bau ...

mehr