POL-MI: Polizei bietet kostenlose Registrierungstermine für Fahrräder an

Porta Westfalica (ots) - (SN) Zu einem versuchten Raubüberfall auf die Verkäuferin eines Verkaufsstandes für Spargel und andere Lebensmittel kam es am Freitag gegen 15.45 Uhr an der Ecke Vlothoer Straße / Ellerburger Straße in Porta Westfalica-Holzhausen. Den Erkenntnissen nach traten zur genannten Uhrzeit zwei offenbar männliche Personen an den Verkaufstresen heran und forderten unter Vorhalt eines Messers sowie eines Pfeffersprays von der Angestellten (60) die ...

