Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf Parkplatz: Wer hat's gesehen?

Lübbecke (ots)

(AB) Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Strubbergstraße ist es am vergangenen Freitag zu einer Unfallflucht gekommen. Die Verkehrsermittler suchen nach Zeugen.

Ein Autofahrer hatte seinen roten Mazda gegen 14 Uhr auf dem Großparkplatz an der Kreuzung Strubbergstraße/Osnabrücker Straße abgestellt. Er parkte seinen Kombi vorwärts auf einem der mittig gelegenen Parkplätze ein. Bei seiner Rückkehr - etwa 15 Minuten später - stellte er die Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel in Form von Kratzern zunächst noch nicht fest. Erst zu einem späteren Zeitpunkt, als er den Parkplatz längst verlassen hatte, fiel ihm der mutmaßliche Unfallschaden ins Auge. Da vom Verursacher jede Spur fehlte, erstattete der Mann aus Lübbecke Anzeige bei der Polizei.

Da die Ermittler vermuten, dass die Unfallörtlichkeit zu dieser Zeit stark von anderen Verkehrsteilnehmern frequentiert wurde, erhoffen sie sich unter Telefon (0571) 8866-0 auf diesem Wege Hinweise zu dem Verursacher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell