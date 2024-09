Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Geld aus Taxi - Polizei sucht Zeugen (12.09.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Taxi am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz des Kauflands in der Georg-Fischer-Straße. Im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 10.37 Uhr parkte der 58-jährige sein Taxi im Bereich des linksseitigen Eingangs. Während er sich kurz in eine Apotheke begab, verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zugriff auf seinen Wagen und entwendete aus einem in der Seitentür liegenden Geldbeutel Bargeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des beim Kaufland geparkten Taxis beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf den unbekannten Dieb geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

