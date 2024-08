Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Verkehrsunfallflucht auf der B 68 - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 13.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 68. Ein 49-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Norden als plötzlich ein bislang unbekannter Autofahrer vor ihm einscherte. Um auszuweichen musste der Lastkraftwagenfahrer sein Fahrzeug nach rechts lenken und kollidierte dabei mit einem auf dem Standstreifen befindlichen Verkehrssicherungsanhänger. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin unerlaubter Weise von der Unfallörtlichkeit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Anhänger und an dem LKW entstand Sachschaden. Die Polizei Bramsche bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen können, sich telefonisch unter 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell