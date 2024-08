POL-OS: Melle/Menslage: Alkoholbedingte Alleinunfälle - Polizei beschlagnahmte Führerscheine

Osnabrück (ots) - In der Nacht zum Dienstag brach in einem Wohnhaus in der Straße Kirchbreite ein Küchenbrand aus. Gegen 1.45 Uhr verursachte ein mutmaßlich technischer Defekt an einer Mikrowelle eine starke Rauchentwicklung. Die Bewohner retteten sich ins Freie, bevor die alarmierten Löschkräfte das Feuer erfolgreich bekämpften und die Wohnung lüfteten. Zwei Hausbewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden ...

