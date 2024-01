Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Reifen zerstochen

Am Sonntagfrüh zerstach ein Unbekannter in Giengen a. d. Brenz an einem Auto zwei Reifen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 1.15 Uhr und 2.40 Uhr parkte eine 20-Jährige ihr Auto auf einem Parkplatz in der Marktstraße. Ein bislang unbekannter Täter zerstach mit einem unbekannten Gegenstand die beiden rechten Reifen an dem VW. Die Polizei Giengen an der Brenz (Tel. 07322/ 96530) nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise von Zeugen. Die Höhe des Schadens beträgt mehrere hundert Euro.

++++0178504

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell