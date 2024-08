Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei bricht Verfolgungsfahrt ab- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Sonntagabend ist es gegen 21.37 Uhr auf der A30 zu einer Verfolgungsfahrt gekommen, nachdem sich ein BMW- Fahrer mit niederländischem Kennzeichen an der Anschlussstelle Hasbergen-Gaste in Richtung Hannover einer Polizeikontrolle entzog. Anstatt den Anhaltesignalen der Polizisten zu folgen, flüchtete der Autofahrer mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit weiter über die A33 in Richtung Bielefeld. Hier drängte er die Beamten mehrfach ab, um ein Überholen zu verhindern. Anschließend verließ er die Autobahn in Richtung Gütersloh. Der Fahrzeugführer führte hier seine gefährlichen Fahrmanöver mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Landstraße fort. Er überfuhr das Rotlicht einer Ampel bei kreuzendem Verkehr und schaltete mehrfach das Licht seines Fahrzeuges aus. Zudem überholte er im Gegenverkehr und fuhr zeitweise gänzlich im Gegenverkehr ohne Licht. Aufgrund einer möglichen Gefährdung von unbeteiligten Personen wurde die Verfolgung schließlich abgebrochen und der Sichtkontakt verlor sich. Eine weitere Fahndung nach dem Flüchtigen durch die Kollegen aus Gütersloh verlief bislang negativ. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die durch das gefährliche Fahrmanöver gefährdet wurden, sich telefonisch unter 0541/327-2515 zu melden.

