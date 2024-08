Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Verkehrsunfallflucht Am Campingpark- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag in der Zeit von 13.15 Uhr bis 15.25 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Alfsee (Am Campingpark) gegenüber der Sauna zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Ford Focus touchierte einen Roller. Dieser fiel daraufhin auf die rechte Seite und wurde beschädigt. Der bislang unbekannte Autofahrer kam den Pflichten als Verursacher nicht nach und verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Die Polizei Bersenbrück bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können, sich telefonisch tagsüber unter 05464-968560 oder zu sonstigen Zeiten unter 05439-9690 zu melden.

