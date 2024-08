Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 23:23 Uhr kam es auf der Kreuzung Meller Straße Ecke Johannisstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein unbekannter Golf-Fahrer befuhr die Meller Straße in Richtung Rosenplatz. In Höhe der Kreuzung bog dieser mit gleichbleibender Geschwindigkeit in die Johannisstraße stadteinwärts ab. Währenddessen überquerten zwei Fußgänger mit Gepäck die Fußgängerampel der Johannisstraße Richtung Meller Straße bei grün. Der PKW-Fahrer erkannte die Fußgänger zu spät, touchiert diese, beschleunigte und flüchtete in die Schepelerstraße in Richtung Pottgraben. Beide Fußgänger wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer ist weiterhin flüchtig. Der Zentrale Verkehrsdienst Osnabrück bittet Zeugen um Hinweise zum Kennzeichen und zum Fahrer. Tel. 0541-327-2515

