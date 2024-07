Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer nicht hören will, muss fühlen...

Bild-Infos

Download

BAB 6 - Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Bereits am Montagmorgen kontrollierten Kräfte der Schwerverkehrsüberwachung einen Sattelzug. Bei der Kontrolle wurden am Sattelauflieger mehrere brüchige Quertraversen am Rahmen festgestellt. Da zum Zeitpunkt der Kontrolle der Auflieger nur leicht beladen war, wurde die Weiterfahrt allerdings zur nahegelegen Abladestelle genehmigt. Jedoch mit der Auflage,nur noch LEER zur Halteradresse fahren zu dürfen. Am heutigen Morgen wurde der gleiche Sattelzug auf dem Weg in Richtung Osteuropa erneut kontrolliert. Diesmal jedoch mit einem Ladungsgewicht von 12640 kg und den natürlich NICHT behobenen Mängeln. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt nun an Ort und Stelle untersagt. Zur Sicherheit wurde der Sattelauflieger mit einem "King-Pin-Lock" versehen, sodass dieser nicht mehr aufgesattelt werden konnte. Gegen den Fahrer und Halter erfolgen entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell