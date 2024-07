Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (257/2024) Verkehrsunfall auf K 37 - Beifahrerin bei Zusammenstoß an Kreuzung schwer verletzt, Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Göttingen (ots)

Adelebsen, K 37 zwischen Barterode und Güntersen Sonntag, 7. Juli 2024, gegen 11.50 Uhr

ADELEBSEN (jk) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Mini und einem Ford Puma ist am Sonntagmittag (07.07.24) auf der K 37 zwischen Barterode und Güntersen (Landkreis Göttingen) eine Frau schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Bereich einer Kreuzung. Mehrere Rettungswagen und auch der Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge stieß eine auf der Dransfelder Landstraße aus Richtung Adelebsen kommende 46 Jahre alte Minifahrerin an der Kreuzung zur bevorrechtigten Barteröder Straße seitlich mit einem von links kommenden, in Richtung Güntersen fahrenden Ford zusammen. Bei der Kollision wurde die 63 Jahre alte Beifahrerin in dem Wagen schwer verletzt. Der 67-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 46-jährige Minifahrerin blieb körperlich unverletzt erlitt aber einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt rund 46.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell