POL-GÖ: (258/2024) Verkehrsunfall auf der Mittelstraße - Krankheitsfall vermutlich Ursache

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Weende, Mittelstraße Freitag, 5. Juli 2024, gegen 09.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls ist ein 65 Jahre alter Autofahrer aus Göttingen am Freitagvormittag (05.07.24) gegen 09.40 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mittelstraße in Göttingen-Weende nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr auf den Fußweg und blieb wenig später zwischen einem Grundstückszaun und zwei an der Straße geparkten PKW stehen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit und vor Ort reanimiert werden. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An seinem Mercedes, dem Zaun und den beiden PKW entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

