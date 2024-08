Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer stürzt Am Kirchenkamp- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 17.45 Uhr kam es in Osnabrück zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen stürzte ein 45-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt als er die Straße Am Kirchenkamp überquerte. Er verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sich telefonisch unter 0541/327-2515 zu melden. Insbesondere wird nach einem männlichen Zeugen gesucht, welcher vor Ort gegenüber einer Ersthelferin Angaben zum Hergang gemacht haben soll.

