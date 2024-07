Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Im Zeitraum 22.07.2024, 21:00 Uhr bis 23.07.2024, 11:30 Uhr entwendeten Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Tongrube das mittels zweier Kettenschlösser am Treppengeländer gesicherte Mountainbike eines 41-jährigen Mannes. Die beiden Schlösser wurden ebenfalls entwendet. Das Bike und die Schlösser haben einen Gesamtwert von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0189426/2024). (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell