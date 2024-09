Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Untertorstraße/Walchnerstraße - eine Person verletzt (12.09.2024)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Kreuzung Untertorstraße/Walchnerstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 37-Jähriger fuhr mit einem Nissan auf der Untertorstraße in Richtung Lohmühlenstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Walchnerstraße kollidierte der Nissan mit einem aus der Josef-Bosch-Straße kommenden, vorfahrtsberechtigten Citroen eines 72-Jährigen. Bei dem Aufprall erlitt die 71-jährige Beifahrerin in dem Citroen Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

