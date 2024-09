Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Kontrollwoche Road Safety Days und Tag ohne Verkehrstote; Kontrollen im Ennepe-Ruhr-Kreis

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

In diesem Jahr wird im Rahmen der Aktionswoche "ROADPOL Safety Days" das Thema "Aggressives Verhalten im Straßenverkehr" besonders in den Fokus genommen. Die Aktionswoche findet in der Zeit zwischen dem 16.09.2024 und dem 22.09.2024 statt. Das Schwerpunktthema ist dieses Mal "Aggressives Verhalten im Straßenverkehr". Es betrifft dabei alle Verkehrsteilnehmenden und alle Verkehrsarten. Ergänzend zur Aktionswoche findet speziell am 18. September 2024 europaweit der sogenannte "Tag ohne Verkehrstote" statt. An diesem Tag werden als Indikator für die Verkehrssicherheit, die Menschen gezählt, die im Straßenverkehr ums Leben kamen. Auch die Kräfte der Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises unterstützen mit Kontrollaktionen diese Aktionswoche. Im Sinne der Fachstrategie Verkehr des Landes NRW werden Kontrollaktionen mit Ort und Zeit nicht mehr angekündigt. Verkehrsteilnehmende müssen jederzeit und überall mit Kontrollen im Zuständigkeitsbereich rechnen. Die subjektive Entdeckungswahrscheinlichkeit ein wesentlicher Einflussfaktor für regelkonformes Verhalten.

