Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH Stockelsdorf

Verdacht des Raubes in Hotel - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (23.08.2024) betrat ein bisweilen unbekannter Mann den Eingangsbereich eines Hotels in Stockelsdorf. Dort fragte er den Rezeptionisten nach Bargeld, bedrohte diesen und raubte schließlich eine weiße Geldkasse. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und sucht Zeugen.

Dem aktuellen Sachstand nach betrat der maskierte Tatverdächtige am Freitagabend gegen 19.40 Uhr das Hotel an der Ahrensböker Straße/ Ecke Segeberger Straße. Im Empfangsbereich traf er auf einen dort arbeitenden Rezeptionisten, fragte diesen nach Geld und bedrohte ihn. Kurz darauf konnte der Tatverdächtige mit einer erbeuteten weißen Geldkasse und einer dreistelligen Bargeldsumme in die Segeberger Straße in Richtung Bad Segeberg flüchten. Umgehend nach der Tat informierte der überfallende Rezeptionist die Polizei in Stockelsdorf. Trotz eingeleiteter Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen konnten die Beamten den Mann nicht mehr feststellen.

Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des Raubes. Laut Beschreibung soll es sich bei dem flüchtigen Tatverdächtigen um einen circa 180cm-185cm großen Mann gehandelt haben. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, über dem Gesicht trug er eine schwarze Maske. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Dazu trug er Handschuhe.

Wer Angaben zu der flüchtigen Person, verdächtigen Fahrzeugen oder auch zum Tathergang am Freitagabend machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451-220750 bei der Kriminalpolizei in Bad Schwartau zu melden.

