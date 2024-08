Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Reetdachumrandung eines Restaurantbetriebes in Brand geraten

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Montag (26.08.2024) entdeckte ein Passant an der Strandpromenade in Scharbeutz Feuerschein auf einem teils mit Reet gedeckten Daches eines Restaurantbetriebs. Gemeinsam mit zwei Helfern versuchte er mittels Feuerlöschern das in Brand geratene Reet zu löschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer vollständig löschen und somit einen größeren Schaden verhindern. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen.

Festgestellt hatte der 55-jährige Ostholsteiner das Feuer kurz nach 01.00 Uhr (26.08.2024). Betroffen war eine kleinere Fläche des teils mit Reet gedeckten Daches des Restaurantbetriebes nahe des Ostseeplatzes. Der couragierte Mann reagierte umsichtig, informierte die Feuerwehr und versuchte gemeinsam mit zwei weiteren Helfern mittels Feuerlöschern aus einer gegenüberliegenden Lokalität den Brand zu löschen. Den Männern gelang es, das Feuer einzudämmen. Die abschließende Brandbekämpfung wurde erfolgreich von der Freiwilligen Feuerwehr Scharbeutz durchgeführt. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Personen wurden nicht verletzt.

Nach derzeitigem Sachstand ist davon auszugehen, dass das Feuer durch Fremdeinwirkung ausgebrochen ist. Deswegen hat die Kriminalpolizei in Eutin die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, denen zwischen 00:00 Uhr und 01:30 Uhr (26.08.2024) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Restaurantbetriebes an der Strandpromenade in der Nähe des Ostseeplatzes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eutin unter der Telefonnummer 04521-8010 entgegen.

