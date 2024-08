Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Polizei sucht Fahrer und Sozius eines Motorrades

Lübeck (ots)

Vermutlich am Samstagabend (17.08.2024) kam es in der Straße Langer Lohberg in Lübeck zu einer Beschädigung an einem geparkten PKW. Der Fahrzeugnutzer beobachtete zwei Männer auf einem Motorrad, die mit fluchenden Worten die Verkleidung an dem Zweirad richteten. Am nächsten Tag stellte der Mercedesfahrer einen Schaden an der Fahrerseite fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und den beiden Motorradfahrern.

Gegen 13:00 Uhr des Samstags stellte ein 62-jähriger Lübecker seine weiße Mercedes E-Klasse auf Höhe der Hausnummer 68 in der Straße Langer Lohberg in Lübeck am rechten Fahrbahnrand ab. Etwa um 21:30 Uhr des selben Tages wurde er auf zwei Männer aufmerksam, die fluchend neben seinem Wagen standen und an einem Motorrad die Verkleidung richteten. Auf Ansprache gaben die beiden Männer an, dass alles in Ordnung sei und setzten ihre Fahrt fort.

Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr stellte der Lübecker eine Beschädigung am linken Seitenschweller und den Türen seines Wagens fest. Diese könnten mit dem beobachteten Vorfall vom Vorabend in Zusammenhang stehen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach den beiden Nutzern des Motorrades und weiteren Zeugen, die Angaben zum möglichen Tatgeschehen machen können.

Wer etwas gesehen hat, oder Hinweise geben kann, sowie die Motorradfahrer werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 1. Polizeireviers Lübeck in Verbindung zu setzen. Zu erreichen sind die Beamten telefonisch unter der Rufnummer 0451 - 1316145 oder per Email über ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell