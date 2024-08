Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Scharbeutz

Auffälliges Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am 12.08.2024 (Montag) kam es in Scharbeutz zum Diebstahl eines markanten Damenrads. Aufgrund des hohen Wiedererkennungswertes des Fahrrads sucht die Polizei aktuell nach Zeuge.

Die Tat ereignete sich auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Supermarktes im Waldweg. Dort wurde das Damenrad am Montagmorgen, gegen 06:00 Uhr, von der Geschädigten abgestellt. In den darauffolgenden Stunden entwendete eine bislang unbekannte Person das Fahrrad und entfernte sich von der Örtlichkeit. Erst am Nachmittag bemerkte die geschädigte Ostholsteinerin den Diebstahl.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Damenrad aus den 70er-Jahren. Es verfügt über einen markanten Gepäckträger im Aussehen einer hölzernen Munitionskiste. Neben Ledergriffen, einem Ledersattel und diversen Aufklebern sind Ventilkappen in Patronenform angebracht.

Personen die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Fahrrads oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Scharbeutz in Verbindung zu setzen. Infos werden unter der Rufnummer: 04503 - 3572 0 oder per E-Mail an: Scharbeutz.PST@polizei.landsh.de entgegen genommen.

