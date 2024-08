Polizeidirektion Lübeck

Bereits am 19. Juli 2024 (Freitag) kam es auf dem Radweg im Marliring in Lübeck zum Zusammenstoß zweier Radfahrer. Ein bislang unbekannter Radfahrer wollte einen Vorausfahrenden überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Radler. Der stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem Flüchtigen.

Gegen 09:30 Uhr des Freitagmorgens war ein 82-jähriger Radfahrer auf dem Radweg im Marliring in Richtung Arnimstraße unterwegs. Im Bereich der Bushaltestelle Schenkendorfstraße waren ihm zwei Radfahrer hintereinanderfahrend entgegengekommen. Unvermittelt scherte der hintere Radfahrer aus, um den vorderen zu überholen. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Rentner und dem Überholenden. Der 82-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich.

Während der Unfallverursacher einfach weiterfuhr, drehte der andere Radfahrer um und bot seine Hilfe an. Nichts von der Schwere der Verletzungen ahnend, lehnte der Gestürzte die Hilfe aber ab und begab sich nach Hause. Die Verletzungen, die sich der Rentner zugezogen hatte, waren allerdings so schwer, dass er mehrere Wochen stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste und nun bleibende Schäden von sich trägt.

Vor diesem Hintergrund hat der Lübecker sich erst jetzt an die Polizei gewandt und den Vorfall zur Anzeige gebracht. Gesucht werden jetzt der Zeuge, der seine Hilfe angeboten hat und der überholende Radfahrer. Die beiden, oder wer Hinweise auf die zwei Radfahrer geben kann, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Lübeck in Verbindung zu setzen. Das geht telefonisch unter 0451 - 1316345 oder per Email über luebeck.prev03@polizei.landsh.de.

