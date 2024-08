Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud/ Glasscheiben an diversen Bushaltestellen zerstört

Lübeck (ots)

In der vergangenen Nacht wurden mehrere Bushaltestellen im Bereich St. Gertrud, Marli und Eicholz durch vermutlich Steinwürfe und Beschuss beschädigt. Tatverdächtige Personen konnten nicht angetroffen werden. Die Polizei ermittelt.

Am 14.08.2024 gegen 00:50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei um eine beschädigte Bushaltestelle in der Kirschenallee zu melden. Er teilte den vor Ort eingesetzten Beamten des 3. Polizeireviers Lübeck mit, dass er eine Person beobachtet habe die einen Stein auf die Glasscheibe in die Bushaltestelle "Haselnußweg" warf. Nach dem Wurf, sei die Person zu Fuß in Richtung Eichholz gelaufen.

Die anschließende Fahndung durch die Polizei verlief trotz Täterbeschreibung erfolglos.

Es konnten im Bereich St. Gertud, Marli und Eichholz insgesamt elf Bushaltestellen festgestellt werden die teilweise entglast wurden. Hierbei kam es auch an der Bushaltestelle "Hagebuttenweg" zu kleinen Löchern in den Scheiben, die darauf hinweisen könnten, dass hier mit einer Kleinkaliberwaffe (vermutlich Druckluft) geschossen wurde.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier Lübeck unter 0451-1316345 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell