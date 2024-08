POL-HL: Lübeck/Ostholstein Ferien auch in der Jugendverkehrsschule - aber mit Programm

Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag (08.08.2024) geriet ein Einfamilienhaus in Kasseedorf im Ortsteil Sagau in Vollbrand. Das 1,5-geschossige Haus kann nach dem Löschen des Feuers aufgrund von Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden. Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstag gegen 14:30 Uhr durch die Bewohnerin eines Einfamilienhauses alarmiert, da sie ...

mehr