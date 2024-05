Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Auffahrunfall auf Landstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.05.2024, kurz vor 10.00 Uhr, fuhr eine 54-jährige PKW-Fahrerin auf der Landstraße 171 einem 68-jährigen Pkw-Fahrer ungebremst auf. Der 68-Jährige befuhr die Landstraße und wollte kurz vor der Ortschaft Münchingen nach links abbiegen. Die 54-Jährige bemerkte den vor ihr fahrenden und bremsenden 68-Jährigen wohl zu spät und fuhr ungebremst auf dessen Pkw auf. Die 54-Jährige sowie deren Beifahrerin wurden verletzt. Die 54-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Beifahrerin wurde wohl auch verletzt, verweigerte aber einen Transport in ein Krankenhaus. Der Pkw der 54-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

