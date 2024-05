Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Betrunkener Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.05.2024, begegnete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach gegen 02:43 Uhr in der Nacht in der Eichstetter Straße einem schwankenden Fahrradfahrer. Bei genauerer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Radler mit 1,74 Promille unterwegs war. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht.

