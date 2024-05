POL-EU: Bedrohung an Realschule in Zülpich

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am Montag (6. Mai) kam es gegen 20 Uhr in Kuchenheim an der Kreuzung der Bundesstraße 56 / Landstraße 210 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern. Beide gaben an, bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren zu sein. Ein Defekt an der Lichtzeichenanlage kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: ...

mehr