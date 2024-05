Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf: Unfall in Euskirchen-Kuchenheim

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Montag (6. Mai) kam es gegen 20 Uhr in Kuchenheim an der Kreuzung der Bundesstraße 56 / Landstraße 210 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern.

Beide gaben an, bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren zu sein. Ein Defekt an der Lichtzeichenanlage kann derzeit ausgeschlossen werden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5774300

Wer kann Angaben zu dem Unfall machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell