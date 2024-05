POL-EU: Kollision zwischen zwei Pkw

Euskirchen (ots) - Am Samstag (4. Mai) kam es gegen 00.50 Uhr auf der Tanzfläche von einer Diskothek in der Wilhelmstraße in Euskirchen zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Im Rahmen der Streitigkeiten zerbrach ein Unbekannter einem 20-Jährigen aus Euskirchen ein Glas über dem Kopf. Ein 22-Jähriger aus dem Rhein-Erft-Kreis wurde von einem weiteren Unbekannten mit einem Faustschlag zu Boden gebracht. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein ...

