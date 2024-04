Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Bedrohung mit einem Messer

Schwerin (ots)

Am 26.04.2024 meldeten Zeugen gegen 12:00 Uhr über den Notruf der Polizei, dass eine männliche Person mehrere Passanten mit einem Messer bedroht habe. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen ehemaligen Lebensgefährten (Mann und Frau) auf Höhe des Sportplatzes zwischen dem Lobedanzgang und dem Parkhaus des Schlossparkcenters. Im Zuge dessen soll der männliche Beschuldigte mit tunesischer Staatsangehörigkeit ein Küchenmesser gegen seine ehemalige Partnerin (ukrainischer Staatsangehörigkeit) gerichtet und diese damit bedroht haben. Zeugen in unmittelbarer Nähe bemerkten die Auseinandersetzung und griffen in das Geschehen ein, woraufhin der Mann von der Frau abließ und das Messer gegen die Zeugen richtete. Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurde der Beschuldigte in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgestellt und ein Strafverfahren,u.a. wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zudem ergab eine Atemalkoholkontrolle bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,87 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Beschuldigte anschließend in Gewahrsam genommen. Die fortführenden Ermittlungen obliegen nun der Kriminalpolizei. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den einschreitenden Zeugen, die durch ihr couragiertes Handeln möglichweise einen Übergriff auf die ehemalige Lebenspartnerin verhindern konnten!

