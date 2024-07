Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 25-jähriger Rennradfahrer nach Zusammenstoß mit einem Traktor in Bemerode schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rennrad und einem Traktor auf der "Wasseler Straße" ist am Mittwoch, 17.07.2024, ein 25-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei in Hannover befuhr ein 69-jähriger Mann gegen 16:15 Uhr mit seinem Traktor mit zwei Anhängern den Feldweg "Zur Mühle" in Richtung "Wasseler Straße". Ein 25-jähriger Mann befuhr mit seinem Rennrad den asphaltierten Feldweg "Wasseler Straße" aus Richtung "Wülferoder Straße kommend. Die beiden stießen an der Kreuzung der "Wasseler Straße" und der Straße "Zur Mühle" zusammen, obwohl der Rennradfahrer vorfahrtsberechtigt war. Dadurch stürzte der Rennradfahrer auf die Fahrbahn, verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen war der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 400 Euro geschätzt. Sie hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Traktorfahrer aufgenommen.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /db, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell