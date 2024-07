Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erster Polizeihauptkommissar Hartke übernimmt Interimsleitung des Polizeikommissariats Hannover-Limmer

Aufgrund der temporären Umsetzung von Polizeioberrat (POR) Philip Weinmann zum Zentralen Kriminaldienst Hannover (ZKD) übernimmt Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Hartmut Hartke die Interimsleitung des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Limmer. Am 08.07.2024 überreichte der Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Thorsten Massinger, dem neuen Leiter die Ernennungsurkunde.

"Mit der Ernennung von EPHK Hartke zum kommissarischen Leiter des Polizeikommissariats Hannover-Limmer setzen wir auf einen erfahrenen Beamten, der bereits zahlreiche herausfordernde Einsätze erfolgreich bewältigt hat. Ich bin überzeugt, dass er die vor ihm liegenden Aufgaben mit hoher Professionalität und großem Engagement meistern wird", sagte Polizeivizepräsident Thorsten Massinger bei der Übergabe der Ernennungsurkunde.

EPHK Hartmut Hartke trat im April 1985 in den Polizeidienst ein und absolvierte zunächst eine Ausbildung im mittleren Dienst. Nach seiner Ernennung zum Polizeihauptwachtmeister im Oktober 1987 sammelte er erste praktische Erfahrungen in einer Einsatzhundertschaft der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen in Oldenburg. Seine weiteren beruflichen Stationen führten ihn unter anderem zum damaligen 3. Polizeirevier Hannover (heute PK Lahe) und später in den gehobenen Dienst.

Nach seiner Ernennung zum Polizeimeister im Januar 1992 und zum Polizeikommissar im Oktober 1993 übernahm er verschiedene Führungs- und Organisationsaufgaben. Unter anderem war er Dienstabteilungsleiter des damaligen 2. Polizeireviers (heute PK Südstadt). Neben seiner Verwendung als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Autobahnpolizei war der damalige Polizeihauptkommissar Hartke auch als Dienstabteilungsleiter im Einsatz- und Streifendienst und als Leiter der Verfügungseinheit der damaligen Polizeiinspektion Mitte tätig.

Herausragende Aufgaben waren unter anderem die Vorbereitung des Einsatzes anlässlich der Chaostage 1996 und die Führung der unmittelbaren Eskorte und Kolonne des damaligen US-Präsidenten Barack Obama bei seinem Staatsbesuch in Hannover.

Im Jahr 2012 erfolgte die Ernennung von Hartke zum Ersten Polizeihauptkommissar als Leiter der Spezialisierten Verfügungseinheit im Zentralen Verkehrsdienst. 2018 folgte die Verwendung als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in der damaligen Polizeiinspektion West (heute PK Limmer).

EPHK Hartke, der schon viele Jahre an dem Standort des Polizeikommissariats Hannover-Limmer in Führungsverantwortung tätig ist, kann von seinem umfangreichen Erfahrungsschatz auch in der Funktion als Leiter des Polizeikommissariats partizipieren. "Ich wünsche dem Leitungstrio, derzeit bestehend aus der Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes EKHKin Linda Hammes und dem kommissarischen Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, PHK Holger Schwabe, viel Erfolg", so Thorsten Massinger.

POR Philip Weinmann wurde zum 01.04.2024 als Leiter der Kriminalfachinspektion (KFI) 1 in den ZKD Hannover zur Bekämpfung schwerster Gewaltkriminalität, wie zum Beispiel Tötungs-, Sexual- und Branddelikte umgesetzt. Hier vertritt er den hauptamtlichen Leiter der KFI 1, der bis auf Weiteres mit der Leitung einer Sonderkommission beauftragt ist.

Über das Polizeikommissariat Hannover-Limmer

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer befindet sich im Westen der Landeshauptstadt Hannover und deckt eine Fläche von 19,57 Quadratkilometern ab. Zu den betreuten Stadtteilen gehören Linden-Mitte, Linden-Nord, teilweise Linden-Süd, Limmer, Ahlem, Davenstedt, Badenstedt, Calenberger Neustadt sowie Teile von Hannover-Mitte und der Südstadt. In diesem Gebiet leben rund 84.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Das PK Hannover-Limmer, zu dem die Polizeistationen Davenstedt und Schützenplatz gehören, ist in vielerlei Hinsicht einzigartig in Niedersachsen. Die Nähe zum Niedersächsischen Landtag, der Staatskanzlei, den Landesministerien und dem Neuen Rathaus prägt das Einsatzgeschehen maßgeblich. Jährlich werden im Zuständigkeitsbereich des PK etwa 10.000 Straftaten bearbeitet.

Ein besonders charakteristisches Einsatzfeld ist die Limmerstraße, bekannt für ihre lebendige Fußgängerzone und hohe Kioskdichte. Auch alternative Veranstaltungszentren wie das Kulturzentrum Faust e. V. und diverse Szenekneipen der Hannover 96-Fans tragen zur Vielfalt der Einsätze bei. Darüber hinaus stellen Großveranstaltungen wie das Maschseefest und das Schützenfest besondere Anforderungen an die Polizei.

