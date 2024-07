Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 26-jähriger Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit mehreren Pkw auf der Bundesstraße (B) 6 leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der B 6 ist am Montag, 15.07.2024, in der Straße "Am Leineufer" ein 26-jähriger Kradfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei in Hannover befuhr gegen 19:00 Uhr ein schwarzer Pkw der Marke Audi die B 6 in Fahrtrichtung Garbsen. Auf Höhe der Haltestelle "Auf der Klappenburg" wechselte er an einer Ampel auf den linken Fahrstreifen. Ein auf diesem Fahrstreifen fahrender Nissan Primeria musste daraufhin abbremsen. Der nachfolgende Kradfahrer bemerkte das Abbremsen des vorausfahrenden Nissan nicht oder zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Durch den Zusammenprall wurde das Motorrad auf den rechten Fahrstreifen geschleudert und kollidierte in der Folge mit einem ebenfalls nachfolgenden Nissan Patrol. Der 26-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrer des Audi flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Dieser ist etwa 40 Jahre alt, hat schwarze Haare und trägt einen Dreitagebart. Außerdem trug er eine kurze schwarze Hose, ein schwarzes Hemd und eine schwarze Sonnenbrille.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Sie hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /db, dd

