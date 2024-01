POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl einer Kaugummipackung

Frankenthal (ots) - In der Zeit von 05.01.2024 bis 08.01.2024 brachen bislang unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser in der Kleingartenanlage in der Roxheimer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Werkzeug entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der ...

