Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein/Kasseedorf

Vollbrand in Sagau - Einfamilienhaus einsturzgefährdet

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08.08.2024) geriet ein Einfamilienhaus in Kasseedorf im Ortsteil Sagau in Vollbrand. Das 1,5-geschossige Haus kann nach dem Löschen des Feuers aufgrund von Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden.

Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstag gegen 14:30 Uhr durch die Bewohnerin eines Einfamilienhauses alarmiert, da sie schwarzen Rauch aus dem Keller ihres Hauses kommend wahrgenommen habe. Der Brand habe sich in der Folge rasch über das Erd- und Obergeschoss in den Dachstuhl ausgebreitet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Haus bereits in Flammen gestanden. Die Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Brandes allein im Haus befunden habe, konnte sich rechtzeitig zu den Nachbarn retten und blieb unverletzt. Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargrundstücke und weitere Gegenstände konnte verhindert werden.

Die auf dem Hausdach montierte Photovoltaikanlage und die sich darunter im Dachstuhl befindlichen Glutnester, erschwerten die Löscharbeiten für die Feuerwehr. Teile des Daches mussten eingerissen werden, um die Löscharbeiten fortsetzen zu können. Das Haus ist nach dem Brand einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Der Sachschäden beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell