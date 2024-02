Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrzeug in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 16.2.2024, kurz vor Mitternacht erhielt die Polizei den Hinweis auf ein brennendes Fahrzeug auf der Vorhelmer Straße in Beckum. Ein Zeuge gab an, dass ein Unbekannter eine Flüssigkeit auf die Motorhaube des Mercedes Vito gegossen habe. Dann sei die Flüssigkeit entzündet worden und es habe eine Verpuffung gegeben. Der Tatverdächtige floh in Richtung Roland. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden, der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Tatverdächtige ist 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, trug eine Gesichtsmaske, eine Basecap und einen Kapuzenpullover, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

