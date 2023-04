Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Wochenende Freitag, 21.04.2023 - Sonntag, 23.04.2023, 13:00 Uhr

Bendorf (ots)

Hauswand beschädigt, vom Unfallort entfernt Vallendar: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, beschädigte im Zeitraum von Donnerstagabend, bis Freitagmorgen, in der Heerstraße, eine Hauswand und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Geparkter Pkw beschädigt, Fahrt fortgesetzt Bendorf: Im Zeitraum von Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, bis Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, wurde auf dem Kirchplatz, ein geparkter Pkw Daimler Benz von einem anderen Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden wird auf einen unteren 3-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell