Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i. H./ Brand von zwei Gartenhäusern im Kleingartenverein

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (13.8.) kam es in Neustadt i. H. in einem örtlichen Kleingartenverein zu zwei Gartenhausbränden. Die eingesetzten Kräfte von Polizei und der Feuerwehr konnten die Brände löschen und die Brandstätte absichern. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Gegen 22:50 Uhr meldete ein Anrufer ein brennendes Gartenhaus im Kleingartenverein an der Oldenburger Straße. Polizeibeamte aus Neustadt und die örtlichen Feuerwehren aus Neustadt, Süsel und Sierksdorf konnten den Brand lokalisieren, jedoch brannte die Laube vollständig nieder. Während der anschließenden Löscharbeiten wurde den eingesetzten Polizeikräften mittgeteilt, dass in einem weiteren Gang ein zweites Gartenhaus brennen soll. Diese Laube brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon in voller Ausdehnung.

Zur weiteren Lokalisierung möglicher Brandherde wurden zwei Drohnen des DRK eingesetzt. Diese suchte nun auch mit Hilfe der in den Drohnen vorhandenen Wärmebildkameras nach tatverdächtigen Personen, die sich im näheren Umfeld aufhalten könnten.

Die Suche verlief jedoch erfolglos und wurde um 02:30 Uhr beendet.

An beiden Lauben entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Neustadt in Holstein hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand deuten die Erkenntnisse hin, dass es sich möglicherweise um Brandstiftung handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neustadt i. H. unter der Telefonnummer 04561- 61541 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell