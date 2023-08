LPI-J: Aufs Dach geworfen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dass Unbekannte widerrechtlich in seiner Wohnung in Kahla waren, stellte am Dienstagvormittag der Bewohner fest. Der oder die Täter öffneten die Wohnungstür gewaltsam und fortfolgend die gesamte Wohnung durchwühlt. Ob die Täter sich etwas aneigneten, muss im Rahmen der Ermittlungen eruiert werden. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

mehr