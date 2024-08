Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Pansdorf

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Fahrer alkoholisiert

Lübeck (ots)

Am späten Mittwochabend (14.08.2024) kam es im Techauer Weg in Pansdorf zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines Audis verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war.

Gegen 23:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Ostholsteiner mit seinem PKW Audi A3 den Techauer Weg von Pansdorf kommend in Richtung Techau. Kurz hinter einem Bahnübergang kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit zwei Bäumen, überschlug sich und blieb zwischen mehreren Bäumen auf dem Dach liegen. Der Ostholsteiner und sein gleichaltriger Beifahrer wiesen nur marginale Verletzungen auf, kamen aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Weil bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,49 Promille festgestellt wurde, entnahm ihm ein Arzt in der Klinik eine Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein des 20-Jährigen. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug, an dem ein Schaden in Höhe von rund 7.500 Euro entstanden ist. Der Schaden an Bäumen und Grünflächen beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wird nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

