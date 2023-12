Polizei Gütersloh

POL-GT: Frontalkollision auf der Oesterweger Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Zwei Autofahrer gerieten am Donnerstagnachmittag (21.12., 14.45 Uhr) auf der Oesterweger Straße in einen Verkehrsunfall und kollidierten dabei frontal. Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 26-jähriger Harsewinkeler mit einem VW die Oesterweger Straße in Richtung Versmold, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung Klare Straße unvermittelt auf die Gegenfahrbahn geriet. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger Versmolder mit einem VW die Straße in entgegengesetzte Richtung. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin frontal zusammen.

Zeugen verständigten umgehend den Rettungsdienst. Die Besatzungen brachten den 53-Jährigen zur weiteren stationären Aufnahme in ein Warendorfer Krankenhaus sowie den 26-Jährigen mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Haller Krankenhaus.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Oesterweger Straße im Bereich der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die beiden erheblich beschädigten Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit, so dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen den Abtransport übernahm. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell